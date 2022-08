Antonio Giovinazzi: “Non torno in Formula E. Non c’è solo la F1 nel mio futuro” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Prove di F1 per Antonio Giovinazzi che tra Monza ed Austin salirà sulla Haas per le FP1 e in un’intervista al Corriere dello Sport, si dice carico: “In carriera ho provato tantissime macchine e la Formula E era l’unica che mi mancava. Sono arrivato in questo campionato con curiosità e tanti stimoli, ma purtroppo non è andata come speravo. Il format non aiuta i debuttanti, dato che hai poco tempo a disposizione nelle libere e ti ritrovi subito in qualifica e poi in gara. Ho sofferto molto in termini di prestazione, considerando tra l’altro che durante l’anno non hai giornate di test”, spiega. E aggiunge: “Per me si chiude un capitolo complicato, che mi ha comunque insegnato tanto, come ad esempio la gestione della batteria. Le monoposto elettriche richiedono uno stile di guida completamente diverso, e di conseguenza sei costretto a ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 agosto 2022) Prove di F1 perche tra Monza ed Austin salirà sulla Haas per le FP1 e in un’intervista al Corriere dello Sport, si dice carico: “In carriera ho provato tantissime macchine e laE era l’unica che mi mancava. Sono arrivato in questo campionato con curiosità e tanti stimoli, ma purtroppo non è andata come speravo. Il format non aiuta i debuttanti, dato che hai poco tempo a disposizione nelle libere e ti ritrovi subito in qualifica e poi in gara. Ho sofferto molto in termini di prestazione, considerando tra l’altro che durante l’anno non hai giornate di test”, spiega. E aggiunge: “Per me si chiude un capitolo complicato, che mi ha comunque insegnato tanto, come ad esempio la gestione della batteria. Le monoposto elettriche richiedono uno stile di guida completamente diverso, e di conseguenza sei costretto a ...

