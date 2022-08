alla_mamaeva : RT @wabyverikez: @Fanclub_phoenix DIMASH DIGITAL SHOW @dimash_official #OmirOter #FlyAway #togetherforever #DimashQudaibergen questa vo… - fskslut : alla bagassa di chi ti ha partorito e di chi ti ha fatto quella cazzo di voce da oca, MI HAI ROVINATO IL VIDEO DIO CANE - BersaniLeda : RT @madero034: Un magnifico regalo Blue Note Here It Is è un disco tributo alla musica di Cohen Tra le perle cantate c'è questa Coming Ba… - 57Davide : RT @mariasolemascia: Felice ed emozionata di essere candidata alla Camera dei Deputati nel collegio pluri di Monza e Milano e nell’uni di M… - HatilloCaracas : RT @voceditalia: I sindacati tornano alla carica sui salari: ‘senza aumenti ci saranno proteste’ -

Il Foglio

... dall'altro lato ladel figlio che in poche parole ha decritto cos'era accaduto lungo via Martignon. 'Era da poco uscito di casa - racconta la mamma - con gli amici di Lissaro stava andando...... 'Al Meeting di Rimini non è stata ospitata ladel Movimento 5 Stelle', ha scritto su Facebook. 20 anni, la aviere di stanza nella base Usaf di Aviano che a Porcìa, ubriacaguida di un'auto,... Alla voce “energia” i programmi dei partiti sono vaghi (con un’eccezione) Molte rinnovabili e un po' di gas. Quasi per tutti restano i tabù nucleare e risorse fossili nazionali. Dal Pd al centrodestra, passando per il Terzo Polo: ecco come la politica affronta il tema della ...Bologna. Essere stuprata in strada e scoprire poche ore dopo di essere finita in un video che gira sul web. Gira perché è stato condiviso da alcune testate giornalistiche e da Giorgia Meloni, candidat ...