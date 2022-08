A Daste e Spalenga va in scena la storia dell’ex centrale elettrica

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Bergamo. Sabato 27 agosto alle 18 in Piazza De Andrè, va inun suggestivo spettacolo teatrale di Silence Teatro in cui enigmatiche figure statuarie interpretano, con una performance itinerante, le memorie e le narrazioni del quartiere Celadina e della exdi via. Lo spettacolo rappresenta il momento clou del progetto di laboratorio partecipato che ha coinvolto diverse realtà del quartiere nei mesi scorsi. Il Comune di Bergamo, nell’ambito degli interventi previsti dal progetto Legami Urbani e in supporto alla fase di avvio del nuovo polo culturale e aggregativo di via, restituito all’uso sociale e pubblico grazie ad convenzione con una serie di realtà cittadine, ha affidato a Silence Teatro un laboratorio creativo ...

Sono atterrati dall'Illinois per vedere e conoscere Bergamo e hanno fatto tappa al, ex centrale elettrica di via, all'ex monastero del Carmine, bene culturale al cui interno è oggi attivo il Teatro tascabile di Bergamo, e altri progetti di rigenerazione urbana. Hanno inoltre visto progetti di ...Saranno le sonorità garage rock, punk e psichedeliche dei King Khan and the Shrines a riempire ildi viaa Bergamo questa sera, giovedì 23 giugno. Dalla Festa di Sant'Alessandro agli eventi di Bergamo Comics: cosa fare nel week end Dal 26 al 28 agosto arriva sul palco di NXT Station, Bergamo Comics 2022, con l'unica data italiana degli Oliver Onions, le sigle dei cartoni animati, la stand up nerd, gli ospiti e i work shop di dis ...Il nuovo reading/concerto di Massimo Zamboni, tratto dall’omonimo un progetto composto da un film con la regìa di Piergiorgio Casotti, un libro scritto da Massimo Zamboni con Caterina Zamboni Russia e ...