US Open, linee guida Covid in aggiornamento in Usa: Djokovic incrocia le dita (Di martedì 23 agosto 2022) Da ottobre 2021 gli Stati Uniti non consentono l'ingresso nel Paese ai non vaccinati. Il 29 agosto ci sarà il sorteggio del tabellone degli US Open, e Novak Djokovic è ancora nella lista degli iscritti. Il serbo dice di tenere le dita incociate, e ci sono ancora delle possibilità che possa partecipare al torneo. Il CDC ha allentato alcune delle sue restrizioni Covid-19 l'11 agosto, modificando alcune regole per i cittadini statunitensi non vaccinati, e ha affermato inoltre che avrebbe lavorato ad una serie di aree, compresi i viaggi, nelle prossime settimane. Le linee guida in aggiornamento rappresentano la grande speranza di Djokovic. "Mi sto preparando come se potessi giocare, mentre aspetto di sapere se c'è la possibilità per me di viaggiare negli ...

