Trend in crescita per 'Segreti d'Autore', Baldi: "Felice ma non sorpresa" (Di martedì 23 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiValle/Sessa Cilento (Sa) – Si chiude con un Trend in crescita la dodicesima edizione di "Segreti d'Autore", il Festival ideato da Ruggero Cappuccio e diretto da Nadia Baldi. Negli 11 giorni di programmazione, sono stati migliaia gli spettatori che hanno assistito agli eventi di un appuntamento ormai irrinunciabile dell'estate cilentana. Un successo testimoniato dai numeri, ma anche dall'attenzione mediatica di una rassegna che quest'anno ha dato grande spazio al genio musicale. Aperta dall'anteprima con il Maestro Riccardo Muti e chiusa dall'omaggio di Luca Pincini e Gilda Buttà al talento inimitabile di Ennio Morricone. Scenario principale lo storico palazzo Coppola di Valle/ Sessa Cilento (Sa), ma spettacoli molto apprezzati dal pubblico ci sono stati anche a Roccagloriosa, Serramezzana, San Mauro Cilento e ...

