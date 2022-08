TikTok può farti ottenere la cittadinanza | Khaby Lame ne è un celebre esempio

Leggi su computermagazine

(Di martedì 23 agosto 2022) Conosciamo tutti quantiormai, la star del web che ha raggiunto un successo incredibile senza neanche parlare, ma chi di noi è venuto a conoscenza dell’ultima notizia che gli riguarda? Ebbene, ha finalmente ottenuto laitaliana, proprio come sognava che potesse accadere un giorno. Aver ottenuto un successo come il suo è un grande traguardo – Computermagazine.itAttualmente,, è considerato l’influencer più seguito al mondo su. È diventato noto sulla piattaforma nei primi mesi del 2020, esattamente quando durante la quarantena aveva iniziato a pubblicare dei video che conquistarono il pubblico e lo hanno portato in cima a. Ma chi di noi conosce la sua storia? Nato a Dakar in Senegal, la star di ...