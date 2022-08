Sonego-Tabilo in tv stanotte: orario, canale e diretta streaming Atp Winston-Salem 2022 (Di martedì 23 agosto 2022) Lorenzo Sonego affronterà Alejandro Tabilo in occasione del secondo turno del torneo Atp 250 di Winston Salem 2022, sul cemento outdoor della Carolina del Nord. Il tennista piemontese torna in campo dopo la sconfitta contro Shelton a Cincinnati e mette nel mirino il terzo turno. Un compito non impossibile visto che sfiderà il cileno Tabilo, che all’esordio ha superato in rimonta il lucky loser Mochizuki. Sonego scenderà in campo con i favori del pronostico; nessun precedente tra i due. TABELLONE MONTEPREMI La partita di riferimento è in programma nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 agosto, come quinto incontro sul Campo 2 (al termine di Fognini-Draper, che non inizierà prima delle 23:00). La diretta televisiva sarà offerta da Supertennis ... Leggi su sportface (Di martedì 23 agosto 2022) Lorenzoaffronterà Alejandroin occasione del secondo turno del torneo Atp 250 di, sul cemento outdoor della Carolina del Nord. Il tennista piemontese torna in campo dopo la sconfitta contro Shelton a Cincinnati e mette nel mirino il terzo turno. Un compito non impossibile visto che sfiderà il cileno, che all’esordio ha superato in rimonta il lucky loser Mochizuki.scenderà in campo con i favori del pronostico; nessun precedente tra i due. TABELLONE MONTEPREMI La partita di riferimento è in programma nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 agosto, come quinto incontro sul Campo 2 (al termine di Fognini-Draper, che non inizierà prima delle 23:00). Latelevisiva sarà offerta da Supertennis ...

TuttocalcioS : Dopo la vittoria di #Fognini con Lajovic, tutti gli azzurri scendono oggi in campo nei sedicesimi dell'ATP 250 di W… - FiorinoLuca : Tre italiani impegnati a Winston-Salem 1T Fognini vs Lajovic 2T Musetti vs Gasquet/Majchrzak 2T Sonego vs Tabilo/Q -