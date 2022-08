Prato: morto in casa da giorni. La compagna sotto choc non chiede aiuto. I vigili del fuoco la trovano in stato confusionale (Di martedì 23 agosto 2022) Lui, 63 anni, sarebbe morto per un malore, ma la compagna, sotto choc, rimane bloccata per giorni nella casa senza chiamare e rispondere a nessuno: né al campanello né al telefono. Accertamenti sono in corso a Prato su questa vicenda L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 23 agosto 2022) Lui, 63 anni, sarebbeper un malore, ma la, rimane bloccata pernellasenza chiamare e rispondere a nessuno: né al campanello né al telefono. Accertamenti sono in corso asu questa vicenda L'articolo proviene da Firenze Post.

