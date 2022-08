Politica, Max Ulivieri: «La disabilità? La grande assente dai programmi elettorali» (Di martedì 23 agosto 2022) L’attivista ci segnala la mancanza di proposte «che possano rendere la vita di una persona disabile indipendente o quantomeno il più autonoma possibile». In quasi tutti i partiti (ma c’è qualche sorpresa) Leggi su vanityfair (Di martedì 23 agosto 2022) L’attivista ci segnala la mancanza di proposte «che possano rendere la vita di una persona disabile indipendente o quantomeno il più autonoma possibile». In quasi tutti i partiti (ma c’è qualche sorpresa)

Max_Mi_ : @ClaudioPerdighe @ultimora_pol @l_direnzo Dopo i referendum su divorzio e aborto, di fronte alle migliaia di sparat… - LucianoRomeo9 : RT @Marcell41157833: @GabryContessa @enrico_max È inadeguato al ruolo che ricopre, la politica è qualcosa più grande di lui, al massimo pu… - max_pell : RT @romanpastore00: Io scelgo un tetto comune per tutti #liberali, #riformisti ed #europeisti, che con passione, puntano a riformare e a ri… - Max_Alle : RT @gervasoni1968: Ora francamente, scorrette le liste, e poi capirete come mai Mario Draghi, alla sola idea di “entrare in politica” , com… - eureka_max : @LStizzito @manginobrioches Ho detto questo? Non ho detto questo. C'è stato uno, un solo sinistro che abbia critic… -