Pensioni, uscita con Quota 41. Salvini tenta l'asse coi sindacati. È la stessa proposta che avevano fatto le sigle a Draghi (Di martedì 23 agosto 2022) «L'obiettivo è cancellare una volta per tutte la legge Fornero e realizzare Quota 41 che noi giudichiamo più equa, sostenibile e utile al Paese». Matteo Salvini... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 23 agosto 2022) «L'obiettivo è cancellare una volta per tutte la legge Fornero e realizzare41 che noi giudichiamo più equa, sostenibile e utile al Paese». Matteo...

scuolainforma : Pensioni scuola 2023: quali opzioni per l’uscita anticipata? La proposta Anief - FogliFabiana : RT @MassimoFranchi: 'La convergenza Lega-Cgil sulle pensioni' è una bufala (che @repubblica lancia per screditare il sindacato) allo stesso… - PistaSandro : RT @MassimoFranchi: 'La convergenza Lega-Cgil sulle pensioni' è una bufala (che @repubblica lancia per screditare il sindacato) allo stesso… - StefaniaFalone : RT @MassimoFranchi: 'La convergenza Lega-Cgil sulle pensioni' è una bufala (che @repubblica lancia per screditare il sindacato) allo stesso… - oiramdivito : RT @MassimoFranchi: 'La convergenza Lega-Cgil sulle pensioni' è una bufala (che @repubblica lancia per screditare il sindacato) allo stesso… -