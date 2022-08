Passeggiata in famiglia per Elisabetta Canalis: outfit casual e addominali a vista (Di martedì 23 agosto 2022) Partecipa agli eventi più esclusivi, posa in servizi fotografici patinati, inonda Instagram di foto da capogiro ma è nella quotidianità che Elisabetta Canalis è più splendida che mai. La showgirl è stata pizzicata dai paparazzi durante una Passeggiata insieme alla sua famiglia. Due passi a L.A. La famiglia a spassoDopo aver trascorso le vacanze in Italia, nella sua amata Sardegna, Elisabetta Canalis è tornata a Los Angeles, città dove vive insieme al marito Brian Perri e alla figlia Skyler Eva. E’ proprio con loro che Eli è stata immortalata mentre portava a spasso i suoi cani. Amante degli animali, la Canalis non si separa mai dai suoi adorati amici a quattro zampe. Tra sorrisi e complicità, il trio cammina sui marciapiedi ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di martedì 23 agosto 2022) Partecipa agli eventi più esclusivi, posa in servizi fotografici patinati, inonda Instagram di foto da capogiro ma è nella quotidianità cheè più splendida che mai. La showgirl è stata pizzicata dai paparazzi durante unainsieme alla sua. Due passi a L.A. Laa spassoDopo aver trascorso le vacanze in Italia, nella sua amata Sardegna,è tornata a Los Angeles, città dove vive insieme al marito Brian Perri e alla figlia Skyler Eva. E’ proprio con loro che Eli è stata immortalata mentre portava a spasso i suoi cani. Amante degli animali, lanon si separa mai dai suoi adorati amici a quattro zampe. Tra sorrisi e complicità, il trio cammina sui marciapiedi ...

