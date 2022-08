Pagliuca: “I portieri stranieri costano meno, ma in Italia c’è tanto talento” (Di martedì 23 agosto 2022) Gianluca Pagliuca, storico ex portiere della Nazionale, ha fatto un confronto tra gli estremi difensori Italiani e stranieri in un'intervista Leggi su pianetamilan (Di martedì 23 agosto 2022) Gianluca, storico ex portiere della Nazionale, ha fatto un confronto tra gli estremi difensorini ein un'intervista

PianetaMilan : #Pagliuca: 'I portieri stranieri costano meno, ma in #Italia c'è tanto #talento' #ACMilan #Milan #SempreMilan - iscorers : Pagliuca: ‘I portieri stranieri costano meno ma in Italia abbiamo ancora tanto talento’ | Mercato - SimpleMedia_ : Pagliuca: ‘I portieri stranieri costano meno ma in Italia abbiamo ancora tanto talento’ | Mercato - milansette : Pagliuca: 'I portieri stranieri costano meno ma in Italia abbiamo ancora tanto talento' #acmilan #rossoneri - sportli26181512 : Pagliuca: 'I portieri stranieri costano meno ma in Italia abbiamo ancora tanto talento': Gianluca Pagliuca, storico… -