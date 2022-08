Milan, Di Gennaro: ”Per alzare il livello servirebbe un esterno destro” (Di martedì 23 agosto 2022) Antonio Di Gennaro ha espresso il suo parere a proposito dell'ultima partita e del calciomercato dei Campioni d'Italia del Milan Leggi su pianetamilan (Di martedì 23 agosto 2022) Antonio Diha espresso il suo parere a proposito dell'ultima partita e del calciomercato dei Campioni d'Italia del

sportli26181512 : TMW Radio - Di Gennaro: 'Per alzare il livello forse un esterno forte a destra servirebbe al Milan': Antonio Di Gen… - sadikac : RT @MilanNewsit: TMW Radio - Di Gennaro: 'Per alzare il livello forse un esterno forte a destra servirebbe al Milan' - milansette : TMW Radio - Di Gennaro: 'Per alzare il livello forse un esterno forte a destra servirebbe al Milan' #acmilan… - MilanNewsit : TMW Radio - Di Gennaro: 'Per alzare il livello forse un esterno forte a destra servirebbe al Milan' - milansette : TMW Radio - Di Gennaro: 'Non parlerei di mezzo passo falso per il Milan' #acmilan #rossoneri -