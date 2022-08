L'intervento senza precedenti: cosa hanno fatto su questa ragazza di 19 anni (Di martedì 23 agosto 2022) Dodici ore in sala operatoria, una paziente di diciannove anni e quell'intervento («eccezionale e unico», raccontano gli addetti ai lavori) che ha permesso di trapiantare in un colpo solo tre organi: il cuore ed entrambi i polmoni. In Ecmo, per ovvie ragioni: cioè in ossigenazione extracorporea. Eccola lì, l'Italia della solidarietà. L'Italia che fa i salti mortali quando si tratta di salvare una vita. L'Italia che si unisce, dalla Puglia al Friuli Venezia Giulia al Piemonte. Lei, Aurora, la paziente, è una ragazza appena maggiorenne di Bari. È affetta da una rarissima malattia che si chiama ipertensione polmonare primitiva: si tratta di un'alterazione dei vasi polmonari e può avere una lista di complicanze che la metà basterebbe a terrorizzare chiunque. Lui, il suo donatore, è un uomo di Trieste a cui è stato prelevato l'intero ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) Dodici ore in sala operatoria, una paziente di diciannovee quell'(«eccezionale e unico», raccontano gli addetti ai lavori) che ha permesso di trapiantare in un colpo solo tre organi: il cuore ed entrambi i polmoni. In Ecmo, per ovvie ragioni: cioè in ossigenazione extracorporea. Eccola lì, l'Italia della solidarietà. L'Italia che fa i salti mortali quando si tratta di salvare una vita. L'Italia che si unisce, dalla Puglia al Friuli Venezia Giulia al Piemonte. Lei, Aurora, la paziente, è unaappena maggiorenne di Bari. È affetta da una rarissima malattia che si chiama ipertensione polmonare primitiva: si tratta di un'alterazione dei vasi polmonari e può avere una lista di complicanze che la metà basterebbe a terrorizzare chiunque. Lui, il suo donatore, è un uomo di Trieste a cui è stato prelevato l'intero ...

