I post del candidato M5S Amato: da "Zelensky cogl…" a "Di Maio pezzo di m…" (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – Da Zelensky "coglione" a Di Maio "pezzo di m…", passando per le critiche a Giuseppe Conte e al suo portavoce Rocco Casalino. Gaetano Amato, candidato con il M5S nel collegio uninominale Campania 1 – 07 per la Camera dei deputati, non ama andare per il sottile sui social. L'attore di Castellammare di Stabia classe 1957, noto soprattutto per la sua partecipazione a serie tv come "La squadra" e "Il grande Torino", sul suo profilo Facebook si è lasciato andare a un linguaggio spesso colorito per commentare le vicende legate all'attualità, sia di politica estera sia interna. Ne ha per tutti il vulcanico regista teatrale senza peli sulla lingua, ma tra i principali bersagli delle sue invettive social c'è il 'collega' ed ex comico Volodymyr Zelensky, oggi presidente ...

