Giampiero Mughini | Luisella Costamagna e Alex Di Giorgio verso Ballando con le Stelle

(Di martedì 23 agosto 2022)- Instagram Il cast della diciassettesima edizione dicon lesi va ormai completando. Oltre a Iva Zanicchi che ha annunciato la sua presenza, sarebbero pronti a scendere nella pista da ballo del talent show condotto da Milly Carlucci anche due nomi inattesi:. Con loro anche l’ex nuotatore olimpicoDi. A svelare il loro approdo è stato Dagospia. La, classe 1968, è reduce dalla mancata riconferma alla conduzione di Agorà dopo due stagioni. La partecipazione ale consentirebbe quindi di ritornare a lavorare in Rai, seppur in una veste del tutto differente da quella di giornalista ...

Ballando con le Stelle,e Luisella Costamagna nel cast Nel nuovo cast di Ballando con le Stelle ci saranno anchee Luisella Costamagna , come scritto da Dagospia .Giuseppe Candela per Dagospia luisella costamagna LUISELLA COSTAMAGNA EA BALLANDO CON LE STELLE. LA SFIDA DI ALEX DI GIORGIO La nuova edizione di Ballando con le Stelle, show di successo del sabato sera di Rai1, debutterà il prossimo 8 ottobre. ...Nelle scorse ore il sito di televisione e spettacolo TvBlog ha anticipato la partecipazione di Enrico Montesano a Ballando con le stelle. Ora Dagospia dà per certo il sì di Luisella Costamagna.Chi sono i concorrenti di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci All'interno dell'articolo i nuovi nomi del cast!