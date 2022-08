F1, Mario Isola: “Modifiche importanti al layout di Spa, i piloti dovranno fare attenzione ai track limits” (Di martedì 23 agosto 2022) Mancano sempre meno giorni al termine della pausa estiva per il Mondiale di Formula Uno 2022, che tornerà protagonista questo weekend (dal 26 al 28 agosto) sulla storica pista di Spa-Francorchamps per il Gran Premio del Belgio, quattordicesimo round della stagione. Si profila un fine settimana molto interessante anche per le novità introdotte quest’anno nel layout del circuito fiammingo, che presenta un asfalto nuovo tra la curva 2 e la 4, e tra la 8 e la 9, mentre è stata aggiunta della ghiaia vicino alla pista nelle curve 1, 6, 7 e 9. Pirelli ha optato per le tre mescole centrali della gamma 2022, quindi C2, C3 e C4 dalla più dura alla più morbida. Mario Isola ha presentato così il weekend del GP belga: “Le Modifiche al layout di Spa apportate quest’anno sono tra le più significative che siano mai ... Leggi su oasport (Di martedì 23 agosto 2022) Mancano sempre meno giorni al termine della pausa estiva per il Mondiale di Formula Uno 2022, che tornerà protagonista questo weekend (dal 26 al 28 agosto) sulla storica pista di Spa-Francorchamps per il Gran Premio del Belgio, quattordicesimo round della stagione. Si profila un fine settimana molto interessante anche per le novità introdotte quest’anno neldel circuito fiammingo, che presenta un asfalto nuovo tra la curva 2 e la 4, e tra la 8 e la 9, mentre è stata aggiunta della ghiaia vicino alla pista nelle curve 1, 6, 7 e 9. Pirelli ha optato per le tre mescole centrali della gamma 2022, quindi C2, C3 e C4 dalla più dura alla più morbida.ha presentato così il weekend del GP belga: “Lealdi Spa apportate quest’anno sono tra le più significative che siano mai ...

