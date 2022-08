Esercitazioni tra Usa e Corea del Nord Ma Kim Jong-un non arretra sul nucleare

Leggi su formiche

(Di martedì 23 agosto 2022) Gli Usa scendono in campo insieme alladel Sud per una nuova esercitazione militare di vasta scala, la più grande dal 2018. Hanno preso il via le operazioni di addestramento “Ulchi Freedom Shield” che simulano un attacco contro il regime delladel, in cui saranno coinvolti per 11 giorni caccia, carri armati e migliaia di soldati. Talisi tengono dopo la promessa del presidente sudno Yoon Suk-yeol, che ha assunto l’incarico a maggio, di voler “normalizzare” lecombinate e aumentare la deterrenza contro ladele suoi test missilistici. Gli Usa infatti hanno dichiarato formalmente di appoggiare il piano proposto pochi giorni fa da Yoon che mira a intensificare la cooperazione economica con il ...