Cruciani su Acerbi-Inter | “Deficienti quelli che lo contestano per la risata in Lazio-Milan”

Pall_Gonfiato : #Cruciani su #Acerbi: “Deficienti quelli che lo contestano, #Inter fa bene a prenderlo” - infoitsport : Cruciani: «Sulla Lu-La fin troppa enfasi. Acerbi? Polemiche da deficienti! - internewsit : Cruciani: «Sulla Lu-La fin troppa enfasi. Acerbi? Polemiche da deficienti! - -

La Lazio Siamo Noi

C'è anche Giuseppetra gli ospiti fissi dell'edizione di lunedì di Pressing, su Italia1. Il conduttore de La ... sono delle minoranze su internet, come nel caso di, vogliono farsi ...... Francesca Paris, Victoria Ramadù, Niccolò Bartoloni,Cristiano Codoni, Lucia, Beatrice ... Veronica Marozzi, Federico Meuli, Federica Nardi, Edoardo Piantoni, Silvia Tasinato, Arianna, ... Cruciani riprende Zaniolo: “Gli imbecilli augurano il peggio”. E Zazzaroni su Acerbi… Francesco Acerbi, secondo l’edizione odierna di Tuttosport, è in pressing per vestire la maglia dell’Inter. Il difensore, secondo quanto riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, spinge per vestire ...In realtà ha segnato un gol Lautaro Martinez». ASSURDITÀ - Poi Cruciani si scaglia contro chi critica l’arrivo di Acerbi: «Non volere Acerbi, che lo vuole Simone Inzaghi e conta solo questo, perché av ...