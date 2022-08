Covid, quinta settimana consecutiva di riduzione dei contagi (Di martedì 23 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Continua la regressione della pandemia, anche per quanto riguarda il numero dei decessi. Il tasso di positività (esiti positivi sul totale dei tamponi effettuati) negli ultimi 7 giorni ha continuato a ridursi: è stato del 15%, rispetto al 17% della settimana precedente. I dati sembrerebbero confermare che questa ondata di pandemia si sta progressivamente riducendo: sono cinque settimane consecutive che si registra una riduzione dei contagi e tre settimane per i decessi. E’ quanto emerge da un’indagine dell Studio Labores di Cesare Damiano. Come era ovvio aspettarsi, il culmine del periodo feriale ha ridotto di molto l’entità delle somministrazioni del vaccino. E’ terminata la modesta ripresa delle somministrazioni di queste ultime settimane e ci sono scarse variazioni dei dati rispetto alla ... Leggi su ildenaro (Di martedì 23 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Continua la regressione della pandemia, anche per quanto riguarda il numero dei decessi. Il tasso di positività (esiti positivi sul totale dei tamponi effettuati) negli ultimi 7 giorni ha continuato a ridursi: è stato del 15%, rispetto al 17% dellaprecedente. I dati sembrerebbero confermare che questa ondata di pandemia si sta progressivamente riducendo: sono cinque settimane consecutive che si registra unadeie tre settimane per i decessi. E’ quanto emerge da un’indagine dell Studio Labores di Cesare Damiano. Come era ovvio aspettarsi, il culmine del periodo feriale ha ridotto di molto l’entità delle somministrazioni del vaccino. E’ terminata la modesta ripresa delle somministrazioni di queste ultime settimane e ci sono scarse variazioni dei dati rispetto alla ...

