Cosa non torna sul video dello stupro rimosso dai social (Di martedì 23 agosto 2022) Puntuale come un’orologio svizzero, monta la polemica (contro la Meloni). Merito dei social network, che hanno deciso di rimuovere il video di quanto successo a Piacenza. Merito della procura, che pare abbia aperto un fascicolo sulla diffusione illecita del filmato. E ovviamente dei frammenti di dichiarazioni che trapelano all’Agi, secondo cuoi la vittima avrebbe dichiarato agli inquirenti di essere “disperata” perché “mi hanno riconosciuta da quel video”. Le polemiche sul video di Piacenza I fatti sono noti. All’alba di domenica, un 27enne della Guinea, richiedente asilo approdato in Italia nel 2014, viene arrestato dalla polizia con l’accusa di violenza sessuale aggravata e lesioni ai danni di una donna di 55 anni ucraina. Tutto accade in pieno centro, con la luce del sole, tanto che un residente oltre ad avvertire ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 23 agosto 2022) Puntuale come un’orologio svizzero, monta la polemica (contro la Meloni). Merito deinetwork, che hanno deciso di rimuovere ildi quanto successo a Piacenza. Merito della procura, che pare abbia aperto un fascicolo sulla diffusione illecita del filmato. E ovviamente dei frammenti di dichiarazioni che trapelano all’Agi, secondo cuoi la vittima avrebbe dichiarato agli inquirenti di essere “disperata” perché “mi hanno riconosciuta da quel”. Le polemiche suldi Piacenza I fatti sono noti. All’alba di domenica, un 27enne della Guinea, richiedente asilo approdato in Italia nel 2014, viene arrestato dalla polizia con l’accusa di violenza sessuale aggravata e lesioni ai danni di una donna di 55 anni ucraina. Tutto accade in pieno centro, con la luce del sole, tanto che un residente oltre ad avvertire ...

