Coldiretti | Rincari in arrivo e crescita della povertà 2 | 6 mln di persone a rischio alimentare

(Di martedì 23 agosto 2022) Con id’autunno sono aoltre 2,6 milioni di. E’ quanto emerge dalle analisi dicontenuta nel report su “L’autunno caldo degli italiani a tavola fra corsa prezzi e nuovi poveri” diffuso in occasione del Meeting di Rimini presso lo spazio. Il presidente, Ettore Prandini, proprio al Meeting ha aperto il primo salone 2022 dei tesori agroalimentari aper la corsa dei prezzi per inflazione e guerra in Ucraina. Con l’aumento dei prezzi del carrellospesa cresce anche il numero dicostrette a far ricorso alle mense dei poveri e, molto più frequentemente, ai pacchi alimentari che hanno aiutato tra gli altri 538.423 ...

Il Denaro

Il Denaro

L'hotel Picobello Pineta di Jesolo (Venezia) dichiaradel 232 per cento. Mentre il Sunshine ...calcola invece un rincaro di quasi 9 miliardi di euro per la spesa alimentare degli ...... un'analisi dellasulla base dei dati Enea aiuta a capire quale sarà l'impatto effettivo dell'inflazione, e in particolare deidella bolletta energetica. La produzione agricola e ...