Coldiretti: "Gli italiani faranno la fame, 2,6 mln di persone a rischio" (Di martedì 23 agosto 2022) Con l'aumento dei prezzi del carrello della spesa cresce anche il numero di persone costrette a far ricorso alle mense dei poveri e molto più frequentemente ai pacchi alimentari che sottolinea la Coldiretti – hanno aiutato tra gli altri 538.423 bambini (di età uguale o inferiore ai 15 anni), 299.890 anziani, 81.963 senza fissa dimora (di età uguale o superiore ai 65 anni), 31.846 disabili, secondo l'analisi della Coldiretti su dati del Fondo per l'aiuto europeo agli indigenti (Fead

