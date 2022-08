Chelsea, Tuchel: “Non mettiamo troppa pressione a Casadei, non gli farebbe bene” (Di martedì 23 agosto 2022) Il tecnico del Chelsea, Thomas Tuchel, nel corso di un’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club, ha parlato del nuovo acquisto Cesare Casadei, acquistato a titolo definitivo dall’Inter: “Innanzitutto bisogna dargli tempo e non mettergli troppa pressione addosso, evitando di caricarlo di aspettative. Tutto ciò non gli farebbe bene. È un centrocampista box-to-box, molto forte di testa e di fisico per la sua età. Adesso la priorità è che impari la lingua, conosca l’ambiente Chelsea e capisca la cultura per vivere e giocare in questo club. Solo a quel punto proveremo a portarlo in prima squadra, il suo obiettivo è mettersi alla prova per superare se stesso”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 23 agosto 2022) Il tecnico del, Thomas, nel corso di un’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club, ha parlato del nuovo acquisto Cesare, acquistato a titolo definitivo dall’Inter: “Innanzitutto bisogna dargli tempo e non mettergliaddosso, evitando di caricarlo di aspettative. Tutto ciò non gli. È un centrocampista box-to-box, molto forte di testa e di fisico per la sua età. Adesso la priorità è che impari la lingua, conosca l’ambientee capisca la cultura per vivere e giocare in questo club. Solo a quel punto proveremo a portarlo in prima squadra, il suo obiettivo è mettersi alla prova per superare se stesso”. SportFace.

