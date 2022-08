Cambia tutto per Barbara D’Urso: “Ormai è la fine, devo sfogarmi adesso!” (Di martedì 23 agosto 2022) Barbara D’Urso racconta il suo momento di vita personale, con uno sfogo piuttosto eloquente sulle proprie stories di Instagram Resta sempre uno dei personaggi televisivi allo stesso tempo più seguiti e più discussi del mondo dello spettacolo italiano. Barbara D’Urso non manca di far parlare di sé, anche in un periodo di sosta come quello L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 23 agosto 2022)racconta il suo momento di vita personale, con uno sfogo piuttosto eloquente sulle proprie stories di Instagram Resta sempre uno dei personaggi televisivi allo stesso tempo più seguiti e più discussi del mondo dello spettacolo italiano.non manca di far parlare di sé, anche in un periodo di sosta come quello L'articolo proviene da Inews24.it.

petergomezblog : M5s, Salvatore Borsellino e l’endorsement per Scarpinato: “Non sapevo chi votare. La sua candidatura cambia tutto,… - makkox : eh ma dal 25 settembre cambia tutto: i treni in orario, dazn flat a 23 euro senza accise... - borghi_claudio : @hodordue @matteosalvinimi Fino a dopo le elezioni il ministro resta speranza e difficilmente si potrà fare qualcos… - marticampagnaro : @MFilandri Ho lavorato per qualche mese ad un progetto di ricerca per il tirocinio, la dottoressa che ci coordinava… - VannaiolaGabry : @GiselleDuchen @Giorgheil Eh ma lo sta facendo invano da sempre, perché ogni volta BOOM esce qlcs che smonta il cuc… -