Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2022 ore 11:30 (Di lunedì 22 agosto 2022) Viabilità DEL 22 AGOSTO 2022 ORE 11:20 VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio DISAGI PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA Roma FIRENZE DIREZIONE FIRENZE INCOLONNAMENTI TRA BIVIO DIRAMAZIONE Roma NORD E PONZANO RomaNO A CAUSA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER LAVORI A SEGUIRE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA MAGLIANO SABINA E ORTE E ALTEZZA ATTIGLIANO SULLA REGIONALE SUBLACENSE IN CORSO LAVORI DI SFALCIO VEGETAZIONE A CURA DI ASTRAL SPA PRESTARE ATTENZIONE TRA MARANO EQUO E MADONNA DELLA PACE NELEL DUE DIREZIONI, ATTIVO UN SENSO UNICO ALTERNATO SITUAZIONE ANALOGA SU VIA CASILINA ALTEZZA OSTERIA DELLA FONTANA NELLE DUE DIREZIONI SEMPRE PER LAVORI SI STA IN CODA SULLA MONTI LEPINI TRA PORERA E GIULIANO DI ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 22 agosto 2022)DEL 22 AGOSTOORE 11:20 VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLADISAGI PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLAFIRENZE DIREZIONE FIRENZE INCOLONNAMENTI TRA BIVIO DIRAMAZIONENORD E PONZANONO A CAUSA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER LAVORI A SEGUIRE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA MAGLIANO SABINA E ORTE E ALTEZZA ATTIGLIANO SULLA REGIONALE SUBLACENSE IN CORSO LAVORI DI SFALCIO VEGETAZIONE A CURA DI ASTRAL SPA PRESTARE ATTENZIONE TRA MARANO EQUO E MADONNA DELLA PACE NELEL DUE DIREZIONI, ATTIVO UN SENSO UNICO ALTERNATO SITUAZIONE ANALOGA SU VIA CASILINA ALTEZZA OSTERIA DELLA FONTANA NELLE DUE DIREZIONI SEMPRE PER LAVORI SI STA IN CODA SULLA MONTI LEPINI TRA PORERA E GIULIANO DI ...

