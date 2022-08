Una differenza significativa tra la campagna di Meloni e quella di Letta (Di lunedì 22 agosto 2022) Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter Di cosa parlare stasera a cena a questo link. È gratis! Primi tentativi di risposta a una serie di problemi da non lasciar marcire da soli. È rilevante che la campagna elettorale venga contaminata anche da temi di reale attualità. Le soluzioni proposte poi contano fino a un certo punto, l'importante è provarci Ecco questo, invece, è l'atteggiamento di chi sente la vittoria vicina e per non fare danni si tiene sul generale, senza che il merito dei problemi entri nella riflessione Le tre "cose" principali Fatto #1 L'errore enorme di considerare questa tornata di candidature come una qualsiasi tornata di candidature. I danni si vedranno in futuro Fatto #2 Figuraccia per Carlo Calenda e Matteo Renzi e, soprattutto, errore politico. Perdono in malo modo il rapporto con Federico ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 22 agosto 2022) Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter Di cosa parlare stasera a cena a questo link. È gratis! Primi tentativi di risposta a una serie di problemi da non lasciar marcire da soli. È rilevante che laelettorale venga contaminata anche da temi di reale attualità. Le soluzioni proposte poi contano fino a un certo punto, l'importante è provarci Ecco questo, invece, è l'atteggiamento di chi sente la vittoria vicina e per non fare danni si tiene sul generale, senza che il merito dei problemi entri nella riflessione Le tre "cose" principali Fatto #1 L'errore enorme di considerare questa tornata di candidature come una qualsiasi tornata di candidature. I danni si vedranno in futuro Fatto #2 Figuraccia per Carlo Calenda e Matteo Renzi e, soprattutto, errore politico. Perdono in malo modo il rapporto con Federico ...

