Ultime Notizie – Roma-Cremonese 1-0 | gol di Smalling

(Di lunedì 22 agosto 2022) Labatte 1-0 lanel posticipo della seconda giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico. A decidere il match la rete dial 20? della ripresa. In classifica i giallorossi restano a punteggio pieno con 6 punti e in vetta alla classifica con Napoli e Inter, mentre i grigiorossi restano fermi a zero. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - sole24ore : ?? #DariaDugina, figlia di #OleksandrDugin - l’”ideologo di #Putin” - è morta a seguito dell’esplosione della sua au… - sole24ore : ?? «Noi, attivisti, militari e politici russi, ora siamo partigiani e combattenti dell’Esercito repubblicano naziona… - bizcommunityit : Elezioni politiche 2022, le ultime notizie di oggi: Letta attacca Meloni - Pinomini57 : RT @marimuscara: Bufera su Teresa Manzo: salta la candidatura – ECCO L’AUDIO CHOC -

Il Sole 24 ORE

Partiti, governo e politica verso le elezioni: leTasse Iniqua, costosa e inapplicabile: quella di FdI è una "fake tax" Pensioni Ecco perché la riforma Fornero non potrà essere ...Simone De Luigi , il ragazzo di 18 anni morto nella notte in un a , era una giovane promessa del italiano. Simone era alla guida del suo scooter quando si è scontrato con una vettura, una Mini Cooper. ... Coronavirus, ultime notizie: in Italia 10.418 nuovi casi e 75 morti Morti Covid, Roberto Burioni e Matteo Bassetti chiedono chiarezza e dati: "Basta antibiotici, serve commissione d'inchiesta". Walter Ricciardi favorevole ...Giocatore costretto a lasciare il campo in barella al 44' per un infortunio alla spalla sinistra. In corso la ripresa: una traversa per parte la cronaca (ANSA) ...