Tragedia in crociera | cade e sbatte la testa | morto ingegnere 35enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 22 agosto 2022) Unasi è trasformata in. Modestino Vespa, unmolisano di 35 anni, era in vacanza con la compagna quando èimprovvisamente. Muore improvvisamente davanti alla fidanzata Qualche ora fa il dramma sulla Msc Meraviglia che stava facendo il giro del Mediterraneo, ilall’improvviso davanti alla fidanzata che nulla ha potuto fare per salvarlo. La donna ha chiamato i soccorsi di bordo ma non c’è stato nulla da fare, l’uomo era. Di fronte all’accaduto il comandante, sentite le autorità competenti, ha anticipato il rientro della nave nel porto di Genova. Leggi anche:a Roma:travolto e ucciso dal tram Aperta un’inchiesta Come di consueto sul fatto è stata aperta un’indagine ...