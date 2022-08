Sampdoria-Juventus: si va verso il sold out questa sera a Marassi (Di lunedì 22 agosto 2022) questa sera, in occasione del match tra Sampdoria e Juventus, si va verso il sold out sugli spalti dello stadio Marassi di Genova. 11.000 infatti sono stati i biglietti acquistati fino ad ora, a cui sono da aggiungere i 14.600 abbonati blucerchiati. Solo gli ultimi tagliandi sono quindi a disposizione e poi si prospetta un bel colpo d’occhio nell’impianto genovese. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 22 agosto 2022), in occasione del match tra, si vailout sugli spalti dello stadiodi Genova. 11.000 infatti sono stati i biglietti acquistati fino ad ora, a cui sono da aggiungere i 14.600 abbonati blucerchiati. Solo gli ultimi tagliandi sono quindi a disposizione e poi si prospetta un bel colpo d’occhio nell’impianto genovese. SportFace.

forumJuventus : #SampdoriaJuve , oggi ore 20,45. Formazioni GdS: 'Sarà 4-3-3 con il tridente Cuadrado, Vlahovic e Kostic in avanti'… - sportface2016 : #SampdoriaJuventus: si va verso il sold out questa sera a #Marassi - TMWSampdoria : UTC e Gruppi Sud: 'Sampdoria - Juventus, appuntamento h18 in via del Piano' - TMWSampdoria : Juventus fa visita alla Sampdoria, Bojinov avverte i bianconeri - TUTTOJUVE_COM : Sampdoria-Juventus, già venduti più di 26.000 biglietti: si va verso il tutto esaurito -