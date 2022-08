Pirati dei Caraibi 6, Jerry Bruckheimer: "La sceneggiatura sarà scritta dall’autore della trilogia originale" (Di lunedì 22 agosto 2022) Jerry Bruckheimer ha delle novità per quanto concerne Pirati dei Caraibi 6: il famosissimo produttore ha rivelato che la sceneggiatura del nuovo film sarà scritta dall'autore della trilogia originale. Jerry Bruckheimer, dopo il successo di Top Gunn: Maverick e mesi di silenzio per quanto riguarda Pirati dei Caraibi 6, è tornato a parlare del futuro dell'amatissimo franchise: il promettente aggiornamento che arriva dal leggendario produttore hollywoodiano riguarda la stesura della sceneggiatura del prossimo capitolo della saga. A quanto pare non tutti si sono dimenticati di Pirati dei ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 22 agosto 2022)ha delle novità per quanto concernedei6: il famosissimo produttore ha rivelato che ladel nuovo filmdall'autore, dopo il successo di Top Gunn: Maverick e mesi di silenzio per quanto riguardadei6, è tornato a parlare del futuro dell'amatissimo franchise: il promettente aggiornamento che arriva dal leggendario produttore hollywoodiano riguarda la stesuradel prossimo capitolosaga. A quanto pare non tutti si sono dimenticati didei ...

CredoAtutto : @LegaSalvini Ma questo barchino ce l’aveva la bandiera col teschio? No perché io guardo la tv e a “Pirati dei Carai… - laurischitelli : Domani 23 agosto, dalle 16, Federico De Ambrosis racconta il suo Sabir dei pirati, Prospero Editore, nel programma… - zazoomblog : Johnny Depp: spunta la petizione per riaverlo nel sesto film di Pirati dei Caraibi - #Johnny #Depp: #spunta… - ParliamoDiNews : Johnny Depp: spunta la petizione per riaverlo nel sesto film di Pirati dei Caraibi - - superbeasto1 : RT @badtasteit: Il produttore della saga di Pirati dei Caraibi, #JerryBruckheimer, ha rilasciato un breve aggiornamento sullo stato dei lav… -