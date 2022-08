Non aveva vent’anno e un malore lo uccide “Cause naturali” dicono i medici. Ma i genitori vogliono l’autopsia (Di lunedì 22 agosto 2022) Diciannovenne stroncato da un malore improvviso mentre era in casa. La famiglia ha chiesto l’autopsia. Una vita stroncata nel fiore degli anni. La vittima, questa volta, di anni ne aveva appena 19: ne avrebbe compito 20 il prossimo dicembre ma un malore improvviso e inspiegabile lo ha portato via prima. La tragedia si è consumata a Pennapiedimonte, in provincia di Chieti. La vittima si chiamava Laurentiu Ciu – da tutti conosciuto come Lorenzo – era di origini rumene ma viveva in Italia da quando aveva solo 4 anni. Quando sono arrivati i soccorritori del 118 il ragazzo era in arresto cardiaco: il personale sanitario ha provato in ogni modo a rianimarlo ma non c’è stato niente da fare. Secondo i sanitari si tratterebbe di un decesso per Cause naturale ma i ... Leggi su formatonews (Di lunedì 22 agosto 2022) Diciannovenne stroncato da unimprovviso mentre era in casa. La famiglia ha chiesto. Una vita stroncata nel fiore degli anni. La vittima, questa volta, di anni neappena 19: ne avrebbe compito 20 il prossimo dicembre ma unimprovviso e inspiegabile lo ha portato via prima. La tragedia si è consumata a Pennapiedimonte, in provincia di Chieti. La vittima si chiamava Laurentiu Ciu – da tutti conosciuto come Lorenzo – era di origini rumene ma viveva in Italia da quandosolo 4 anni. Quando sono arrivati i soccorritori del 118 il ragazzo era in arresto cardiaco: il personale sanitario ha provato in ogni modo a rianimarlo ma non c’è stato niente da fare. Secondo i sanitari si tratterebbe di un decesso pernaturale ma i ...

Rinaldi_euro : Domenica dedicata a bloccare centinaia e centinaia di account creati ad agosto 2022 con 0 follower che per incanto… - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #21agosto 1862 nasce Emilio Salgari. Scrittore di avventure nei mari del sud, che non aveva mai… - borghi_claudio : @Covidioti E salviamo anche questo messaggio per vedere a consuntivo chi era quello che non aveva capito un tubo. - massiv97 : @petto_netto @FredricMassara @Erfaina1988 Se aveva il braccio dritto lungo il corpo sempre li andava a sbattere, av… - Omantini : @Barioli56C @ilsabino1994 Stia a sentire ..mio padre aveva la 104..e non credo affatto che non abbiano diritti -