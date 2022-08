Niccolò Zaniolo, l'infortunio e l'urlo disperato: Roma sotto choc: esce in lacrime in barella | Guarda (Di lunedì 22 agosto 2022) Dopo Wijnaldum, tocca a Niccolò Zaniolo. Al 44' del primo tempo del match contro la Cremonese, la Roma e Josè Mourinho sprofondano nella "depressione" per l'infortunio del giovane trequartista della Nazionale: Zaniolo è stato costretto a lasciare il campo in barella per un fortissimo dolore alla spalla sinistra. Fatale un contrasto di gioco con Lochoshvili: Zaniolo, dopo essere caduto a terra, ha subito richiamato l'attenzione della sua panchina urlando "la spalla", visibilmente in ansia. Portato fuori dalla automobilina, ha mosso il braccio: in attesa degli accertamenti, al suo posto è entrato El Shaarawy. Piove sul bagnato in casa giallorossa, visto che la vigilia della partita è stata agitata dalla notizia del gravissimo infortunio ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Dopo Wijnaldum, tocca a. Al 44' del primo tempo del match contro la Cremonese, lae Josè Mourinho sprofondano nella "depressione" per l'del giovane trequartista della Nazionale:è stato costretto a lasciare il campo inper un fortissimo dolore alla spalla sinistra. Fatale un contrasto di gioco con Lochoshvili:, dopo essere caduto a terra, ha subito richiamato l'attenzione della sua panchina urlando "la spalla", visibilmente in ansia. Portato fuori dalla automobilina, ha mosso il braccio: in attesa degli accertamenti, al suo posto è entrato El Shaarawy. Piove sul bagnato in casa giallorossa, visto che la vigilia della partita è stata agitata dalla notizia del gravissimo...

