Mourinho con la maglia di Wijnaldum: "sei uno dei noi", poi il messaggio a Felix | FOTO (Di lunedì 22 agosto 2022) Sono ore difficili in casa Roma. L'ambiente è ancora sotto shock per l'infortunio di Wijnaldum, il centrocampista si è procurato la frattura della tibia e dovrà rimanere lontano dal campo per almeno tre mesi. Si tratta di una tegola clamorosa per Mourinho, l'ex Psg è stato il grande colpo di mercato ed è un calciatore completo. In allenamento è andato in scena un contratto durissimo con Felix e Wijnaldum ha riportato un grave infortunio. Non sono mancate le offese nei confronti del giovane attaccante, in più si è parlato di malumore di Mourinho. Proprio lo Special One ha deciso di mettere le cose in chiaro con un post pubblicato sui social. "A volte il calcio può essere una merda. In sole due settimane, Gini è diventato uno di noi per le sue qualità umane (le sue qualità calcistiche le conoscevamo ...

