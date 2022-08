BabyYodler : @ninobizzintino Avrebbe quasi piú senso milik - Muccia927 : @J18979 @jordancs580 È si,quasi sicuro ?? Arriverà milik alla Juve e stop - RosarioCutuli7 : Depay rallenta, per 'Milik è quasi fatta': i tavoli del mercato su cui gioca la Juve? - UgoBaroni : RT @sportli26181512: #Milik, quasi fatta. Depay è un rebus per la #Juve: La società bianconera opera su più tavoli: si sono intensificati i… - LuukieJFC : Milik ci verrebbe a costare quasi più di Depay annualmente a bilancio piango Proprio perché sarebbe una mossa stupi… -

Che soprattutto in attacco sta provando a serrare le fila: c'è Arekche rapidamente ha guadagnato posizioni, c'è ancora Memphis Depay in corsa, si tengono vivi i contatti per Marko Arnautovic e ..., AFFONDO - Ma è tutto aperto anche per le alternative, una in particolare: Arek, ...di rientrare dell'investimento effettuato (8 milioni il riscatto pagato al Napoli a giugno dopo4 ...La società bianconera opera su più tavoli: si sono intensificati i contatti con l’entourage di Arnautovic, ma il Bologna ha alzato il muro ...La Juve lavora su più tavoli ma su uno in particolare ha ormai apparecchiato tutto: quello legato all’operazione Milik. Non difficile da trovare l’intesa con l’entourage del giocatore: anche senza pot ...