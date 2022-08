Milano: bimba morta di stenti, gip dispone incidente probatorio su latte biberon (Di lunedì 22 agosto 2022) Milano, 22 ago. (Adnkronos) - Il gip di Milano Fabrizio Filice ha disposto l'incidente probatorio sul contenuto del biberon e su altri oggetti di Diana, la piccola di 16 mesi morta di stenti lo scorso 20 luglio e per il cui decesso è in carcere la madre Alessia Pifferi. Il giudice che ha accolto la richiesta dei difensori, gli avvocati Solange Marchignoli e Luca D'Auria, ha fissato per il prossimo 28 settembre un'udienza per la nomina dei periti e il conferimento dell'incarico per gli "accertamenti tecnici di natura biologica e chimico-forense sul materiale in sequestro", tra cui il latte residuo nel biberon trovata accanto alla culla in cui la bimba è stata trovata senza vita. La madre della piccola è in carcere con ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022), 22 ago. (Adnkronos) - Il gip diFabrizio Filice ha disposto l'sul contenuto dele su altri oggetti di Diana, la piccola di 16 mesidilo scorso 20 luglio e per il cui decesso è in carcere la madre Alessia Pifferi. Il giudice che ha accolto la richiesta dei difensori, gli avvocati Solange Marchignoli e Luca D'Auria, ha fissato per il prossimo 28 settembre un'udienza per la nomina dei periti e il conferimento dell'incarico per gli "accertamenti tecnici di natura biologica e chimico-forense sul materiale in sequestro", tra cui ilresiduo neltrovata accanto alla culla in cui laè stata trovata senza vita. La madre della piccola è in carcere con ...

