L'Atalanta fa bene, il Milan fa Bennacer - Sport - quotidiano.net (Di lunedì 22 agosto 2022) Sulla destra Ismael Bennacer, 24 anni: con un preciso sinistro ha riportato in parità una partita molto delicata per il Milan Leggi su quotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Sulla destra Ismael, 24 anni: con un preciso sinistro ha riportato in parità una partita molto delicata per il

PietroMazzara : Il gol di Ismael #Bennacer è il minimo sindacale per quanto visto sul campo a Bergamo dove il #Milan ha imposto il… - juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Mister Allegri ?? ??Allegri: « Troveremo una squadra che ha fatto una bella partita co… - EnricoTurcato : #Gasperini molto morbido su #Malinovskyi: “È giusto che l’Atalanta cerchi un giocatore che garantisca più di 6 gol.… - J23Zacky : @malinovskyi18 @Atalanta_BC Anche Gasperini suca ci stava bene come caption - carrrlito : @lucacohen L'Atalanta non vinceva in casa da febbraio e si partiva dallo 0-0 (se vai sotto perché dormi non va bene). Sono 2 pt persi. -