ArconovaldoB : @Lollobast È più o meno il sistema usato dalla magistratura italiana, che aveva messo in galera l'innocentissima 'L… - infoitcultura : 'Lady D. aveva predetto la sua morte': il documento choc - zazoomblog : Lady D. aveva predetto la sua morte: il documento choc - #aveva #predetto #morte: #documento - VittorioRevelli : @Amarizona17 @Nicolet84520681 Ben detto. E perché non torna da dove è venuto e si toglie dai coglioni o forse dopo… - giuliogaia : @itsmeback_ Margaret Thatcher, la Lady di ferro, aveva pronosticato già più di 30 anni fa che l’ambientalismo, l’ec… -

... in cui il legale diD , Victor Mishcon (da lì il nome del messaggio), raccoglieva una dichiarazione della sua assistita. Diana sosteneva, in base a quanto lecomunicato una fonte non ......FavottoDiana, così le sorelle la convinsero a non lasciare Carlo a un passo dalle nozze di Roberta Mercuri Scivola in un dirupo tentando di recuperare il cellulare della fidanzata,30 ...Il documentario “Investigating Diana: Death in Paris” tenta di fare chiarezza sulla Mishcon Note, la lettera che riportava la certezza ...Settelen aveva invitato la principessa a raccontare quello che voleva e Diana ha parlato in libertà per ben cinque ore. Lasciando la festa Diana pianse «come non mai»: «Erano lacrime di rabbia Mancano ...