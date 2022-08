TgLa7 : La Russia esclude un accordo per porre fine alla guerra. Gatilov: 'Niente colloqui Putin-Zelensky, conflitto sara' lungo' - MLFranciolini : RT @TgLa7: La Russia esclude un accordo per porre fine alla guerra. Gatilov: 'Niente colloqui Putin-Zelensky, conflitto sara' lungo' - Albus961 : RT @TgLa7: La Russia esclude un accordo per porre fine alla guerra. Gatilov: 'Niente colloqui Putin-Zelensky, conflitto sara' lungo' - themercatoway : LA RUSSIA ESCLUDE UN ACCORDO PER PORRE FINE ALLA GUERRA - Pasquale_Mereu : RT @TgLa7: La Russia esclude un accordo per porre fine alla guerra. Gatilov: 'Niente colloqui Putin-Zelensky, conflitto sara' lungo' -

Gennady Gatilov, rappresentante dellapresso l'Onu a Ginevra,una soluzione diplomatica per porre fine alla guerra in Ucraina e afferma che Mosca si aspetta un conflitto prolungato. In un'intervista al Financial Times, ...Non siche questo attentato fosse rivolto anche alla figlia Dar'ja che lavorava perToday e si è sempre espressa in difesa dei separatisti del Donbas e a favore dell'invasione russa in ... La Russia esclude un accordo per porre fine alla guerra Gennady Gatilov, rappresentante della Russia presso l'Onu a Ginevra, esclude una soluzione diplomatica per porre fine alla guerra in Ucraina e afferma che Mosca si aspetta un conflitto prolungato. (AN ...L'attentato in Russia avrà conseguenze nella guerra contro l'Ucraina. Per molti commentatori l'attentato era un messaggio a Putin, sia se di matrice russa o di matrice ucraina.