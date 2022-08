La nota perfetta di Van Morrison (Di lunedì 22 agosto 2022) La frase “è evidente che un artista cerchi consapevolmente la perfezione” appare lapalissiana. Ci sono molte evidenze che la rendono tale e almeno di un paio vale la pena darne conto. I Pink Floyd, a esempio, lavorarono per molto tempo al perfezionamento di “The Dark Side of the Moon” che, c’è poco da discutere, è il momento più sideralmente alto della loro carriera. Si possono incontrare frammenti di questo disco leggendario sparsi qua e là nelle precedenti incisioni della band inglese o dei singoli membri del gruppo, soprattutto nelle colonne sonore che venivano loro affidate. Il disco venne testato dal vivo prima ancora che la band varcasse la soglia degli studi di Abbey Road per inciderlo, così da comprendere, grazie alla risposta del pubblico, cosa potesse essere ancora migliorato. E poi, una volta apportate le modifiche, testato ancora in esibizioni dal vivo molto circoscritte, ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 22 agosto 2022) La frase “è evidente che un artista cerchi consapevolmente la perfezione” appare lapalissiana. Ci sono molte evidenze che la rendono tale e almeno di un paio vale la pena darne conto. I Pink Floyd, a esempio, lavorarono per molto tempo al perfezionamento di “The Dark Side of the Moon” che, c’è poco da discutere, è il momento più sideralmente alto della loro carriera. Si possono incontrare frammenti di questo disco leggendario sparsi qua e là nelle precedenti incisioni della band inglese o dei singoli membri del gruppo, soprattutto nelle colonne sonore che venivano loro affidate. Il disco venne testato dal vivo prima ancora che la band varcasse la soglia degli studi di Abbey Road per inciderlo, così da comprendere, grazie alla risposta del pubblico, cosa potesse essere ancora migliorato. E poi, una volta apportate le modifiche, testato ancora in esibizioni dal vivo molto circoscritte, ...

ChiaraM60823590 : @evagreenitalia_ @RaiGulp L'apparizione di Eva Green nei panni di Serafina Pekkala è l'unica nota positiva di una t… - Maria23420470 : RT @IrinaVS73: @D38301104 Puoi cercare una nota perfetta per tutta la vita. E questa vita non sarà vana. DIMASH DIGITAL SHOW @dimash_offi… - marinales4 : RT @IrinaVS73: @D38301104 Puoi cercare una nota perfetta per tutta la vita. E questa vita non sarà vana. DIMASH DIGITAL SHOW @dimash_offi… - QFucVXkQzMnMJVY : RT @IrinaVS73: @D38301104 Puoi cercare una nota perfetta per tutta la vita. E questa vita non sarà vana. DIMASH DIGITAL SHOW @dimash_offi… - s6AG29j07sr9NC5 : RT @IrinaVS73: @D38301104 Puoi cercare una nota perfetta per tutta la vita. E questa vita non sarà vana. DIMASH DIGITAL SHOW @dimash_offi… -