La Fed conferma le aperture verso il mondo cripto

(Adnkronos) – In un recente comunicato diretto alle istituzioni del settore, la Federal Reserve sottolinea importanza e potenzialità delle cripto per l'attività bancaria. La Fed continua dunque la sua paziente opera di regolamentazione: da una parte consente alle valute digitali di inserirsi nei circuiti della finanza tradizionale, dall'altro le circonda di limiti stringenti. Si conferma così una tendenza generale del sistema americano: una crescente fiducia per i nuovi strumenti messi a disposizione dalla tecnologia, accompagnata da tentativi trasversali al corpo sociale di limitarne gli impatti negativi in termini di divario potenziale e di opportunità.

