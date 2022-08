Juve | Allegri | «Partiti meglio dell’anno scorso»

(Di lunedì 22 agosto 2022) Le parole di Maxdopo il pareggio dellacon la Sampdoria: «Vediamo il lato positivo:» Massimilianoha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio dellacontro la Sampdoria. Di seguito le sue parole. SQUADRA LUNGA – «Mettiamo le cose positive: non abbiamo preso gol per due partite. La Sampdoria nel primo tempo ha corso molto, noi nel secondo abbiamo fatto buone cose. Fatto un gol, avuto due situazioni favorevoli. Nel finale abbiamo avuto anche un’occasione. Nel calcio non bisogna mai fare una cosa, ossia correre all’indietro. Era successo uguale col Sassuolo, quelle cose lì van migliorate. Abbiamo fatto un buon secondo tempo, peccato per i due punti persi». CONTINUA A LEGGERE SU ...

romeoagresti : #Allegri: “Succede un infortunio alla Juve…Di Maria starà fuori magari una settimana, forse altri 10 giorni, forse… - romeoagresti : #Allegri: “#Rabiot domani gioca. L’ho sempre considerato un giocatore della #Juve, poi è normale che possano emerge… - DiMarzio : .@juventusfc: le probabili scelte di #Allegri per la sfida contro la @sampdoria #SerieA - LeoAmbro999 : RT @AzzoJacopo: Poche squadre come la Juve di Allegri sono allenate male nel rompere le linee di pressione avversarie. Possesso orizzontale… - ninersmessimale : Di Marzio: domani vertice di mercato tra Allegri e dirigenti Juve. Allegri potrebbe chiedere un regista e un allenatore -

Corriere dello Sport

Nellarilancia Rabiot e a centrocampo fa debuttare Kostic dal primo minuto. In attacco tridente con l'ex Eintracht, Vlahovic e Cuadrado. In difesa, Bremer in coppia con Rugani. Juventus ...Sabato prossimo gli uomini diriceveranno a Torino la Roma. Primo punto stagionale invece per la Sampdoria di Giampaolo, che abbandona così il fondo della classifica e può guardare con ... “Juve, Allegri decide se puntare ancora su Depay” Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...La Juventus non riesce ad andare oltre il pareggio nella trasferta di Marassi contro la Sampdoria. Il tiro di Cuadrado ad inizio gara e quello di Kostic nei minuti finali sono state le ...