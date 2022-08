(Di lunedì 22 agosto 2022) Nonostante gli ottimi risultati ottenuti agli Europei di Monaco per la Nazionale italiana di atletica leggera, non mancano le polemiche. Il riferimento è a Marcell, campione olimpico e d’Europa dei 100 metri, che a causa di un problema fisico non è riuscito a prendere parte alle batterie della 4×100 metri, con la squadra azzurra L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

CalcioFinanza : #Jacobs, scontro tra l’entourage e la Federazione sui problemi fisici - principebras : @tiziano_l @OfficialASRoma @OfficialSSLazio Da quando ha preso la maglia della Beata Quartina, Leclerc non vince pi… -

Corriere della Sera

Segue unosanguinoso tra il killer colombiano, gli uomini di Bucho e il Mariachi. Quest'... E' il giorno diagli Europei di Monaco 2022, nella sua gara 'olimpica' dei 100 metri. Buone ...Che non soffrisse più lodiretto con i rivali lo si era percepito a Savona in maggio, ... Prove generali Nella finale olimpicabatte in 9''80 l'americano Kerley ed il canadese De Grasse ... Lo scontro sulle liste del Pd e il ritorno di Jacobs | Prima Ora di Mercoledì 17 agosto 2022 MONACO - « Tutto bene. Volevo l’oro ma va bene anche il bronzo. Quello che mi lascia l’amaro in bocca è stata l’esclusione della 4x100 dalla finale europea: era da Eugene che sognavo di tornare a vinc ...Buongiorno. Lo scontro sulle candidature nel Partito democratico è solo l’aperitivo: nei prossimi giorni lo psicodramma si estenderà agli altri partiti, tutti alle prese col taglio dei parlamentari e ...