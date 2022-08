Gli incidenti causati dalla guida autonoma saranno una responsabilità del produttore dell’auto. Succederà nel Regno Unito (Di lunedì 22 agosto 2022) Il governo britannico ha definito la tabella di marcia per trovarsi pronto all’arrivo dei veicoli a guida autonoma sulle sue strade entro il 2025. Se l’auto farà un incidente mentre è attiva la guida autonoma il conducente non avrà colpe.... Leggi su dday (Di lunedì 22 agosto 2022) Il governo britannico ha definito la tabella di marcia per trovarsi pronto all’arrivo dei veicoli asulle sue strade entro il 2025. Se l’auto farà un incidente mentre è attiva lail conducente non avrà colpe....

AC_Jcuervo : @AndreaPapiniLi @francelenzi In realtà si, tutti gli incidenti noti avvenuti sinora sono avvenuti per il mancato ra… - milapersiste : Un’emergenza strumentale. Ogni anno sui luoghi di lavoro muoiono ben oltre 1200 persone (senza contare gli incident… - M_ArturoCTHULHU : @laGreta_ Gli stupri sono tutti da denunciare non solo quelli fatti da uomini neri che vengono dal mare … Come an… - Mauriziommmm : @EnricoLetta E gli “incidenti” … perché chiamarlo #STUPRO, se è compiuto da un immigrato, è offensivo - moriremotutti : @HungryMarcio prima volete la garra sempre, pure in allenamento, poi succedono gli incidenti e ve la prendete. poi… -