Eni scopre un vasto giacimento di gas al largo di Cipro (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma – Eni ha annunciato di aver scoperto una vasta riserva di gas con il pozzo esplorativo Cronos-1, situato nel Blocco 6 a circa 160 chilometri al largo di Cipro. Il pozzo, perforato ad una profondità di 2.287 metri sotto il livello del mare, ha incontrato un’importante colonna di gas in una sequenza di roccia serbatoio carbonatica con ottima porosità e permeabilità. Le stime preliminari indicano circa 2,5 Tcf (trilioni di piedi cubi) di gas. Cronos-1 è il quarto pozzo esplorativo di Eni Cyprus e il secondo nel Blocco 6, dopo la scoperta di Calypso-1 nel 2018. In quell’area Eni opera con una quota del 50%. La parte restante è detenuta da TotalEnergies. Presto verrà valutata l’eventuale presenza di altri giacimenti con un ulteriore pozzo esplorativo. Questa scoperta, oltre a creare le condizioni per portare alla luce ulteriori giacimenti nella ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma – Eni ha annunciato di aver scoperto una vasta riserva di gas con il pozzo esplorativo Cronos-1, situato nel Blocco 6 a circa 160 chilometri aldi. Il pozzo, perforato ad una profondità di 2.287 metri sotto il livello del mare, ha incontrato un’importante colonna di gas in una sequenza di roccia serbatoio carbonatica con ottima porosità e permeabilità. Le stime preliminari indicano circa 2,5 Tcf (trilioni di piedi cubi) di gas. Cronos-1 è il quarto pozzo esplorativo di Eni Cyprus e il secondo nel Blocco 6, dopo la scoperta di Calypso-1 nel 2018. In quell’area Eni opera con una quota del 50%. La parte restante è detenuta da TotalEnergies. Presto verrà valutata l’eventuale presenza di altri giacimenti con un ulteriore pozzo esplorativo. Questa scoperta, oltre a creare le condizioni per portare alla luce ulteriori giacimenti nella ...

Corriere : Gas, Eni scopre maxi giacimento a Cipro: la via Mediterranea per l’addio alla dipendenza russa - LaStampa : Gas per l’Europa, Eni scopre al largo di Cipro una nuova riserva - Ricchei : Eni scopre un mega giacimento di gas nel Mediterraneo. Ma i Che Guevara de noantri vorrebbero tassarla al 100%, co… - mauriziomodica : Gas, Eni scopre un maxi giacimento a Cipro: la via Mediterranea per l’addio alla Russia- - finanzenet : scopire i giacimenti, due dei più grandi al mondo, Vaca Muerta in Cile e e uno in Congo alla cui scoperta partecip… -