Elezioni 2022, tutte le posizioni in campo su gas ed energia (Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) – L’emergenza principale è il gas, ma è l’intera questione energia a preoccupare i partiti in piena campagna elettorale per le Elezioni 2022. Giorno dopo giorno prendono forma le idee e gli slogan. Oggi è la volta del pacchetto di cinque proposte lanciate dal segretario del Pd Enrico Letta e dell’affondo di Silvio Berlusconi contro “gli stop ideologici della sinistra”. Le proposte sono profondamente diverse tra loro. C’è però la consapevolezza condivisa che sia necessario fare i conti, subito, con un tema che rischia di far saltare l’economia italiana e, di conseguenza, di compromettere la tenuta di imprese e famiglie. Del resto, ci sono i numeri a rappresentare la portata del problema. Il prezzo del gas è salito ad Amsterdam a 283 euro al MWh dopo il nuovo stop del gasdotto Nord Stream annunciato venerdì scorso da ... Leggi su italiasera (Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) – L’emergenza principale è il gas, ma è l’intera questionea preoccupare i partiti in piena campagna elettorale per le. Giorno dopo giorno prendono forma le idee e gli slogan. Oggi è la volta del pacchetto di cinque proposte lanciate dal segretario del Pd Enrico Letta e dell’affondo di Silvio Berlusconi contro “gli stop ideologici della sinistra”. Le proposte sono profondamente diverse tra loro. C’è però la consapevolezza condivisa che sia necessario fare i conti, subito, con un tema che rischia di far saltare l’economia italiana e, di conseguenza, di compromettere la tenuta di imprese e famiglie. Del resto, ci sono i numeri a rappresentare la portata del problema. Il prezzo del gas è salito ad Amsterdam a 283 euro al MWh dopo il nuovo stop del gasdotto Nord Stream annunciato venerdì scorso da ...

Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022| Mentana propone un confronto tra i leader dei 4 Poli su La7 #ANSA - fattoquotidiano : Elezioni, il politologo Pasquino: “Campagna senza idee e senza vita”. E su Meloni: “Con lei l’Italia perderà soldi… - matteo_melloni : RT @mariotoscana196: Elezioni 2022 - 25 settembre - intenzioni di voto: (Per favore fai retweet per aumentare la diffusione) - PossibileIt : RT @La7tv: #lariachetira Pippo @civati risponde a #Conte che rivendicava di essere progressista: 'Non prendo lezioni da chi ha governato co… -