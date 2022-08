Di Canio attacca Lukaku | “Nel calcio d’elite non fa la differenza | deve migliorare in tanti… ”

(Di lunedì 22 agosto 2022) Ieri sera durante la trasmissione “SkyClub” condotta da Fabio Caressa, l’ex calciatore a attuale opinionista Paolo Diha lanciato delle nuove frecciate a Romelu: “Io sono fermamente convinto cheè devastante in alcuni aspetti e in alcune partite, main tanti altri. Il problema è che quando arrivi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Ibrahimovic Tapiro d’oro, la reazione dello svedese Dove vedere Belgio-Grecia: streaming gratis e diretta tv in chiaro Amichevole? LIVE Dove vedere Belgio-Russia: streaming gratis Rai Play e diretta tv in chiaro Rai 1?-Chelsea, offerti 100 milioni all’Inter. La situazione attuale LIVE ...

Mariasubito al lavoro, ma mentre si trova in fabbrica inizia a non sentirsi bene. Sente una fitta lancinante al ventre e il giorno dopo, giovedì 2 settembre, decide di stare a casa....È successo al Tour de France qualche giorno fa: Tadej Pogacarin salita, Jonas Vingegaard ... Come fece Paolo Diquando - ormai più di vent anni fa - stava per fare gol e invece fermò il ...Ieri sera durante la trasmissione "Sky Calcio Club" condotta da Fabio Caressa, l'ex calciatore a attuale opinionista Paolo Di Canio ha lanciato delle nuove f ...Paolo Di Canio non cambia posizione e critica i limiti tecnici di Lukaku, ammettendo però la sua dominanza in Serie A ...