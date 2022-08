Continuano le vacanze a Milano: tintarella in piscina, un buon gelato e una sosta al chiosco (Di lunedì 22 agosto 2022) Svago, sport e refrigerio per superare questa calda estate, nelle piscine all’aperto, nelle ottime gelaterie e nei chioschi Leggi su ilgiornale (Di lunedì 22 agosto 2022) Svago, sport e refrigerio per superare questa calda estate, nelle piscine all’aperto, nelle ottime gelaterie e nei chioschi

Selene03833864 : RT @MissEvelyne96: Continuano le nostre vacanze e aumentano i servi al nostro cospetto… inutile… andate proprio matti per i piedi sudati e… - fc_cheri : Alghero. Continuano in relax le vacanze del Presidente Mattarella - PiediIlaryBlasi : RT @MissEvelyne96: Continuano le nostre vacanze e aumentano i servi al nostro cospetto… inutile… andate proprio matti per i piedi sudati e… - MarySpes : RT @N013Q: La situazione in Italia al 20/08/22: - gli esponenti dei partiti litigano tra loro per la candidatura; - i cd giornalisti conti… - Erosenn67299186 : RT @N013Q: La situazione in Italia al 20/08/22: - gli esponenti dei partiti litigano tra loro per la candidatura; - i cd giornalisti conti… -