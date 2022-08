Assistenti informatici, parte il bando per i volontari del Servizio civile digitale (Di lunedì 22 agosto 2022) Come creare un’identità digitale, gestire la posta elettronica, prenotare una visita medica o effettuare l’iscrizione ad un corso online: saranno questi alcuni dei principali compiti dei “facilitatori digitali”, i volontari del Servizio civile digitale che supporteranno i cittadini nell’utilizzo delle nuove tecnologie.É stato pubblicato il bando che permetterà a 2.160 ragazzi di aderire all’iniziativa, aperta ai giovani tra i 18 e i 28 anni, con l’obiettivo di accrescere le competenze digitali dei meno abili, favorendo l’uso dei servizi pubblici online. I partecipanti avranno diritto a un assegno mensile e per tutti è previsto un percorso di certificazione delle competenze acquisite. Vai al bando L'articolo proviene da ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 22 agosto 2022) Come creare un’identità, gestire la posta elettronica, prenotare una visita medica o effettuare l’iscrizione ad un corso online: saranno questi alcuni dei principali compiti dei “facilitatori digitali”, idelche supporteranno i cittadini nell’utilizzo delle nuove tecnologie.É stato pubblicato ilche permetterà a 2.160 ragazzi di aderire all’iniziativa, aperta ai giovani tra i 18 e i 28 anni, con l’obiettivo di accrescere le competenze digitali dei meno abili, favorendo l’uso dei servizi pubblici online. Icipanti avranno diritto a un assegno mensile e per tutti è previsto un percorso di certificazione delle competenze acquisite. Vai alL'articolo proviene da ...

