Arsenal: un ex Lazio per l'attacco (Di lunedì 22 agosto 2022) L'Arsenal tratta con il Wolverhampton l'arrivo dell'attaccante esterno ex Lazio Pedro Neto. Lo riporta The Athletic. Leggi su calciomercato (Di lunedì 22 agosto 2022) L'tratta con il Wolverhampton l'arrivo dell'attaccante esterno exPedro Neto. Lo riporta The Athletic.

sportli26181512 : Arsenal: un ex Lazio per l'attacco: L'Arsenal tratta con il Wolverhampton l'arrivo dell'attaccante esterno ex Lazio… - mar_pn_co : @RinoTramontano @ClaMarchisio8 @Inter Anch'io assolutamente dopo 15 minuti di sbadigli con Torino Lazio e Udinese S… - il_prof_13 : Smaltisco la delusione per questo brutto esordio della Primavera con Torino-Lazio o Bournemouth-Arsenal? Che cos..… - jacqueszn_ : @elviroclose giocato lazio udinese real betis arsenal marsiglia per la disperazione -